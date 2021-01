Verzorgingstehuis in Oirschot korte tijd ontruimd door stankoverlast

Inbreker opgepakt in Tilburg door alerte getuige met videobeel­den

2 januari TILBURG - Met behulp van een getuige is vrijdagavond een inbreker opgepakt in Tilburg. De getuige had de inbreker gefilmd, waardoor de politie op zoek kon gaan met het signalement in hun achterhoofd. De verdachte, een 40-jarige Tilburger, werd omstreeks 18.30 uur aangehouden.