Vet, fantastisch en ziek, maar ook oud: skatepark afgebroken, komt fonkelnieuwe voor terug

Jarenlang was het een zee van hout, al weken is de ontmanteling bezig. Houten ramps verdwijnen, de vloer is in stukken gezaagd en balken liggen netjes opgestapeld. Het skatepark van de Spoorzone - het juweeltje van de Hall of Fame - wordt afgebroken.



Of het afscheid pijn doet? ,,Nee joh, het is tijd voor iets nieuws”, zegt Bram van Halteren van de Hall of Fame. ,,We krijgen iets vets, waar we nieuwe dingen kunnen doen.” Na negen jaar dienst gaat het skatepark - á 1900 vierkante meter - plaatsmaken voor een nieuwe baan.



Fijn, vertelt Van Halteren. ,,Alles was heel massief gebouwd, niet makkelijk aan te passen. We maken de baan zo dat je - als je dat wil - om de twee maanden iets kunt veranderen. Een rail op een andere plek bijvoorbeeld.” Hans van Dorssen, de ontwerper van de vorige twee banen, tekent ook het nieuwe ontwerp.