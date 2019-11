Vet uw kuif maar in: Monsters Of Rockabilly-festival wordt een tweemaandelijks feestje

Dat festival, zij het in kleinere vorm, keerde in 2017 weer terug in de stad. Tijdens de twee edities stonden bands als Batmobile, Milwaukee Wildmen, Bang Bang Bazooka, Adios Pantalonos op het podium.



Van Hamont en Van Rijen slaan dit jaar één festival over om zich toe te leggen op de tweemaandelijkse feestjes. In de zomer is er bij de Smederij een ‘Monsters of Rockabilly’-dag en dan staat volgend jaar weer een festival-editie op het programma. ,,Voor de muziek waar we zo van houden.”



De Rollin‘ LOC & Rock Show is op zaterdag 16 november voor het eerst, van 16 tot 22 uur in de LOC Brewery in de Spoorzone.