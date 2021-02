Vettige kabouters in Tilburgse platanen zijn om op te vreten: ‘Hopelijk brengen ze wat leven’

In de vroege ochtend, trillend op een ladder: kabouters in platanen plantend. ,,De kabouter in de plataan bij café Berlijn staat op zes meter hoogte, dat was wel een beetje een angstig moment”, lacht Martin de Wolf.



De Tilburger plaatste vettige kabouters in verschillende platanen van de stad. Het is een kunstproject, maar het moet ook leven naar de bomen brengen



,,Platanen zijn biodivers-arme bomen”, vertelt De Wolf. ,,Het zijn exoten die op de een of andere manier niet aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en beestjes. Om de platanen een handje te helpen heb ik deze kabouters met een mal gemaakt.”



Ze zijn twintig centimeter hoog bestaan uit vet en in de mutsjes zit vogelzaad. Binnen een paar weken - is de hoop - zijn ze opgegeten door koolmeesjes en andere diertjes.