Veul Gère lanceert nieuwe carnavalskraker ‘Stripke Veur’

Het nummer gaat over een kapster die een ‘stripke veur’ heeft. ,,Het is elk jaar weer uitdagend om een nieuw onderwerp te verzinnen. De meeste onderwerpen verzinnen we tijdens avonden waarop veel bier gedronken wordt”, zegt Jan Eijsermans van Veul Gère met een lichtelijk aanwezige kater.

Drukte

Vanwaar de kater? Vrijdagavond werd het nummer voor het eerst ten gehore gebracht aan het publiek. Dat gebeurde in café Brandpunt, de residentie van de carnavalsvereniging. ,,Rond 21.30 uur stond er een dikke rij buiten. De entree was gratis en iedereen was welkom om te komen. We hadden alleen niet verwacht dat het zó druk zou worden. Er moest een extra buitenbar worden bijgezet om het daar ook gezellig te maken.”

Niet te serieus

De mannen zien elkaar rond de carnavalstijd heel vaak, in andere tijden van het jaar wat minder. Ze beginnen de carnavalsvrijdag met een optreden bij Drie Uurkes Vurraf. Traditie. ,,Zaterdag hebben we voor onszelf. Dan treden we niet op en gaan we alleen maar bier drinken. Op de andere dagen staat een aantal optredens gepland. Niet te veel, want dat willen we niet.” De heren zijn begonnen met het idee een carnavalsvereniging te starten, niet om optredens te doen. ,,We zijn nummers gaan maken en dat is een beetje uit de hand gelopen.”