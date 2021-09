Veulpoepers zijn in Westelbeers toe aan versie 3.1 met carnavalshit en hun eigen biertje

Documentaire RK Veulpoepers BV gaat in première: ‘De boel een bietje opnaaien’

Zjef Naaijkens schrijft boek over Veulpoepers

Vier leden van de oorspronkelijke Veulpoepers, anarchistische folkies uit het Hilvarenbeek van bijna een halve eeuw geleden, zijn in Westelbeers van de partij.

Zoals we ooit begonnen zijn op het Vrijthof, als de hippies van Beek

,,Zoals we ooit begonnen zijn op het Vrijthof, als de hippies van Beek", vertelt Zjef Naaijkens. ,,Er komt zelfs een nieuwe carnavalshit voorbij.”

Brouwerij Beerze heeft voor de gelegenheid een speciaalbiertje laten bottelen onder de naam Veulpoepers’ Rooie Vlag. Volgens Naaijkens hebben de Veulpoepers altijd al wat met de Beerzen gehad. Er is het lied over de Boerenbond van Middelbeers.

Voor Geert en Berdie Pasmans van Cultuurboerderij Westelbeers is de avond rondom de Veulpoepers de opening van het nieuwe seizoen na de coronalockdown. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop.

‘k Zu nie gère willen wonen in zo’n land van haat en nijd

Door Tom Tacken

Vlak voor het coronavirus ook de bioscoopzalen in het slot gooide, zag ik kans om naar de documentaire over de Veulpoepers te gaan kijken.

Op historische bodem nog wel. In het Hilvarenbeek waar ik zelf alweer een kwarteeuw woon, maakte de RK Veulpoepers BV bijkans/bekant een halve eeuw geleden de kachel aan.

Terwijl de film zich ontrolde in de volle zaal van cultureel centrum Elckerlijc, was het gevoel van nostalgie bijna tastbaar. Er is immers nog altijd geen beter bier dan in het café d’n Egelantier.

‘De hippies van Beek’ - een wat anachronistische betiteling, maar alla - gaf een fraai inkijkje in een verloren wereld van linkse idealen. Ik ben te laat geboren om het eind jaren zeventig ten volle meegemaakt te kunnen hebben.

De Veulpoepers overweldigden me pas op toen ik eenzaam op een buiten-Brabants studentenkamertje mijn C60-cassettebandje keer op keer omdraaide, zo ongeveer als het halen van twee emmertjes water. ‘Telegraaf gelul!’, ben ik ze tot op de dag van vandaag na blijven zingen.

De Veulpoepers paarden boertige lyriek aan vileine maatschappijkritiek. Maar toen de ‘hippies van Beek’, opeengepakt in één Tilburgs herenhuis, het goede voorbeeld dachten te kunnen geven, ging het mis. Ruzie over centen werd tot voor de rechter uitgevochten.

Niet zelden vergaat het linkse idealen als een mandarijntje in een blakende zon. In een mum van tijd komen er lelijke haren op te staan.

Volledig scherm RK Veulpoepers BV in 1980. Zjef Naaijkens staat tiende van links, met tuinbroek en reggaemuts.

‘k Zou zo gere willen leven in ne wereld zonder haat’, zong de Gentse volkszanger en levenskunstenaar Walter de Buck. Op YouTube vond ik een ontroerend filmpje van dat lijflied, van achter vettige brillenglazen gezongen door de oude man in een veel te rumoerige zaal.

Dat ik het hoogtij van de Veulpoepers heb gemist, is erg. Maar God, waarom ben ik niet naar Walter de Buck in levenden lijve gaan kijken?

- ‘k Zou zo gere keune vliege

- Gelijk ne veugel in de lucht

- Zachtjes op de wolken wiegen

- Geen lawijt, zelfs gene zucht

Ik wist het niet, wat Zjef Naaijkens, de veulste poeper van al, in de documentaire vertelde. Die verzuchting van Walter de Buck hadden ze omgedraaid voor ‘Terrorist’.

Het even koddige als woeste lied is het eerste nummer op kant B van ‘Diarrree’, dat de eerste de beste elpee van de RK Veulpoepers BV is geweest.

- ‘k Zu nie gère willen wonen in zo’n land van haat en nijd

- Waar de ergste Hitlerszonen ‘t leven maken tot een strijd

‘Terrorist’ lijkt erop neer te komen dat het Nederland van de jaren zeventig gelijk stond aan een fascistenstaat - met de pen van ambtenaren als de loop van een geweer. Ik weet niet hoor...

Laatste couplet:

- De wetten van de moderne rechtsstaat worden dagelijks verkracht

- En de daders van dit alles zijn de vrienden van Van Agt.

Arme Dries. Op zijn oude dag is hij zich nu juist gaan tooien met de in radicaal-linkse kringen zo populaire palestijnensjaal. En riep hij als staatsman niet in de woestijn tegen het gedogen van Geert Wilders door zijn eigen vrienden binnen het CDA?

Het kan verkeren, zei Bredero, en hij zakte door het ijs. Wat mij brengt bij ‘Brederood’, mijn favoriete nummer van de Veulpoepers.

- Wè hedde aan ‘n baan en aan een vette Mercedes

- Een peperdure flat, mee ‘n wijf dè niet tevree is

- Omringd door hielenlikkers, ‘t is nen hele stoet

- As ge in oew bed ‘s nachts eenzaam slapen moet

Te genieten op de tweede elpee van de Veulpoepers, ‘Een frisse wind’ geheten.

Volledig scherm De Veulpoepers in 2000 bijeen, samen met Jan Naaijkens (tweede van rechts), vader van Zjef. © marietherese kierkels / pve

De muzikale wind van de Veulpoepers lijkt me frisser te zijn gebleven dan hun in bier gedrenkte blauwdruk van een betere samenleving. Het kwinkelerende geluid van de Veulpoepers - tamboerijn, blokfluit, mandoline, belletjes enzovoort - zal niet gauw aan bederf onderhevig zijn.

Terwijl Bots, gelijktijdige wereldverbeteraars uit Brabant, ging shoppen in Bretagne (‘Zeven dagen lang’ = ‘Son ar chistr’), speelden de Veulpoepers leentjebuur in de Franse folk. De aanstekelijke deun van ‘Terrorist’ komt van ‘Gironfla’, een traditional die een jaar eerder door La Chifonnie op de plaat was gezet.

Het lied verhaalt over de ongelijke strijd die een boerenlegertje van de hertog van Savoye in 1703 tegen de koning van Frankrijk voerde.

- Quel grand roi!

- Quelle belle armée!

- Quelle glorieuse guerre!

Zo moeten we ons de Veulpoepers hier in Hilvarenbeek ook maar blijven herinneren. Dappere krijgers, maar geen schijn van kans tegen CDA en Rabobank.