Vic Tosseram European Young Chef Award met 'Blote billetjes in het gras’

Lokale producten

Vanzelfsprekend vraagt zo'n gastronomische titelstrijd om passie en creativiteit. Kwaliteiten die Tosseram niet alleen in huis heeft maar ook uitdraagt. Toen leeftijdgenoten na de middelbare school voor 'de boeken' kozen, trok Tosseram de koksbuis aan en liet zich inspireren door lokale producten en de mogelijkheden daarmee in de keuken.

,,Er is zoveel moois en lekkers in onze regio. Die producten verdienen nog meer aandacht." De deelname van de Brabander aan de wedstrijd, die zich selecteerde via een voorronde, werd mogelijk gemaakt door Noord-Brabant Culinair, Agrifood Capital, Sligro en FoodUp!Brabant. Het doel is het in stand houden van het Brabantse gastronomische erfgoed.