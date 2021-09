Victor lanceert Wish Tea in de geest van zijn gepeste en aan suïcide overleden broer Gerard

Nieuwe regel in de maak tegen overlast geparkeer­de (brom)fietsen: ‘Vijf scooters voor je deur is een exces’

25 september TILBURG - Hinderlijk geplaatste (brom)fietsen, pal voor de poort of de gevel. Met de komst van deelscooters en -fietsen is het aantal klachten toegenomen, merken ze op het gemeentehuis. Reden om de regels aan te scherpen. Ook omdat er meer aanbieders voor deelscooters in Tilburg willen starten.