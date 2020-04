Videobellen geeft ouderen in Tilburg kracht tijdens thuisisolement: 'Ik heb nu niet meer het idee dat ik alleen ben’

Ans van der Drift (82) is inmiddels verslaafd aan haar Compaan en gaf vrijdag dan ook enthousiast gehoor aan een persoonlijke video-oproep van burgemeester Theo Weterings.

,,Ik vond het zó leuk dat de burgemeester mij belde, want ik wilde echt tegen hem zeggen dat ik heel blij met de tablet ben. Ik ben er zo trots op, dat ze dit in Tilburg voor ouderen doen", zegt Van der Drift opgetogen. Dat Weterings ruim de tijd voor haar nam en interesse toonde in haar familie, deed haar goed.

Wereld lijkt groter dan ooit

Van der Drift lijdt aan de chronische longziekte COPD en is om die reden extra kwetsbaar voor het coronavirus. Buitenkomen doet ze dan ook niet, maar door de Compaan lijkt haar wereld groter dan ooit. ,,Mijn kleindochter studeert in Antwerpen en belde laatst. 'Kijk oma, door deze winkelstraat loop ik altijd!', zei ze toen. Ik vond dat zo leuk om te zien!", zegt de sprankelende Tilburgse dame.

Maar ook 'ziet' ze haar dochter nu dagelijks, geniet ze van brabbel-momenten met een drie maanden oude baby en videobelt ze met sociaal werker Sjef van der Klein, haar steun en toeverlaat binnen ContourdeTwern. De sociaal werker is zelf ook erg te spreken over de innovatieve manier van communiceren. ,,Er is nu meer en intensiever contact. Dat is misschien nog wel de grootste winst. De familie maakt zich nu minder zorgen, omdat Ans in de ochtend op het 'goedemorgen, ik ben okay'-knopje drukt."

Een glimlach op het gezicht

Het doel van de welzijnsorganisatie om een slag te slaan naar digitale dienstverlening, is nu door het coronavirus in een sneltreinvaart gekomen. ,,We zien nu pas echt hoe waardevol het is. Ouderen die eerst teneergeslagen waren, hebben nu een grote glimlach op hun gezicht."

Dat geldt zeker ook voor de vrolijke Van der Drift. Hoewel ze haar uitstapjes naar winkelcentrum Heyhoef mist, maakt de tablet haar thuisisolement aangenamer, leuker én veiliger. Ze speelt naar hartelust Mahjong, leest iedere ochtend een nieuwe, bemoedigende spreuk op de Compaan en besteedt haar middagen aan videobellen. ,,Ik heb nu niet meer het idee dat ik alleen ben. Als ik met iemand videobel, is het net of ze bij mij in de kamer zitten", zegt Van der Drift glimlachend.

Nog tablets op voorraad

ContourdeTwern heeft nog circa dertig tablets voor kwetsbare ouderen op voorraad, die zelf de mogelijkheden of middelen niet hebben om er één aan te schaffen. Ouderen die ondersteuning nodig hebben in deze lastige periode, kunnen contact opnemen met het Adviespunt van ContourdeTwern via 013 549 86 46.