Vier auto's verwoest door brand op parkeerplaats in Tilburg

Armhoef zet zelf de bloemetjes buiten: bewoners fiksen negentig plantenbak­ken om straten te vergroenen

6 mei TILBRUG - Armhoef is te grijs in sommige straten, maar er is geen ruimte voor bomen of geveltuintjes omdat de stoep te smal is. Wat doe je dan? In het geval van de buurtraad Armhoefse Akkers besloten ze zelf met de bewoners plantenbakken te regelen. ,,Nog even en we zijn een beursgenoteerd bedrijf”, lacht Rian van der Schoof.