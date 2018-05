'Vier'-daagse in Berkel-Enschot wéér afgelast vanwege code geel

Nadat de vierdaagse dinsdag ook al niet doorging vanwege een weerswaarschuwing, is dat ook donderdag het geval. Er zijn zware onweersbuien op komst. De buien verplaatsen maar langzaam, en daardoor valt plaatselijk zeer veel regen in korte tijd. Plaatselijk kan er volgens Weeronline 40 tot 70 millimeter vallen. Dat meer dan normaal in de hele maand mei valt. De kans op wateroverlast is groot.

Vierdaagse-voorzitter Peter van Gils baalt als een stekker: ,,Op basis van de weersverwachting voor vandaag wisten we al dat het spannend zou worden, maar dit is wel heel erg."

'Hopen dat het echt regent'

In de 48-jarige historie is het nog nooit voorgekomen dat er twee avonden niet gestart konden worden. ,,Het is echt erg, maar we kunnen niet anders. Het is echt overmacht", aldus Van Gils. Na de eerste afgelasting van dinsdag kreeg de organisatie veel steun en bijval. Van Gils hoopt dan ook dat het donderdagavond ook echt regent en onweert, zoals wordt voorspeld. ,,Anders is het wel heel zuur voor de deelnemers."