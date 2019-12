OISTERWIJK - ,,Alle begin is moeilijk”, beseft Wim Tobé bij de start van Samen Slim Rijden in Oisterwijk. Vier elektrische auto’s, van het type Nissan Leaf, staan aan laadpalen klaar om gedeeld te worden.

Tot nu toe hebben acht Oisterwijkers een abonnement afgesloten. Die stelt hen in staat om via een app de auto te openen en te starten. Tobé is druk met werven en kijkt daarvoor vooral naar de 300 leden van zijn eigen Duurzame Energie Coöperatie in Oisterwijk.

DEC heeft het initiatief omarmd, maar het financiële risico ligt bij OnzeAuto. Van dat bedrijf, met hoofdkantoor in Utrecht, legde Marcel Kloprogge in zijn eigen woonplaats Helvoirt twee jaar geleden de basis. De pilot kon rekenen op een flinke provinciale subsidie. Kloprogge dacht aan een pool van 30 elektrische auto’s, maar twee jaar later is het aantal in Helvoirt op vier elektrische BMW’s blijven steken.

Quote Vrijwilli­gers van Helvoirt Uit brengen in onze auto’s ouderen naar afspraken Marcel Kloprogge (OnzeAuto)

,,We hebben er veel van geleerd”, zegt Kloprogge. ,,Het is moeilijk om in een plaats als Helvoirt auto’s delen rendabel te krijgen. Maar het initiatief is er zeker niet dood. Zo brengen vrijwilligers van Helvoirt Uit in onze auto’s ouderen naar afspraken.”

Centraal Beheer als partner

OnzeAuto heeft zijn vleugels ook uitgeslagen naar met Oisterwijk vergelijkbare plaatsen als Vught, Boxtel en Rosmalen. Het bedrijf zoekt waar mogelijk samenwerking met vastgoedmakelaars en woningverhuurders. In Oisterwijk is Centraal Beheer partner. ,,Als verzekeraar is die zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het terrein van mobiliteit”, aldus Kloprogge.

Quote Het is vooral interes­sant voor mensen die een tweede auto de deur uit willen doen en zo besparen op wegenbelas­ting en onderhoud Wim Tobé (DEC)

Samen Slim Rijden mikt niet op bezoekers, maar op de eigen inwoners. ,,Het is vooral interessant voor mensen die een tweede auto de deur uit willen doen en zo besparen op wegenbelasting en onderhoud”, zegt Tobé.

18 cent per kilometer

Er zijn vier verschillende abonnementen. Bij het goedkoopste van 10 euro per maand hoort een relatief hoge prijs per uur waarin de auto wordt gebruikt: 4,5 euro. Een topabonnement (125 euro per maand) heeft een tarief van 1,5 euro per uur. Voor alle abonnementen geldt dat per kilometer 18 cent moet worden afgerekend.

De standplaatsen van de vier Oisterwijkse Nissans zijn te vinden aan de Burgemeester Vogelslaan, De Balbian Versterlaan en Esschebaan.

Volledig scherm Marcel Kloprogge, initiatiefnemer van Samen Slim Rijden, met een van de vier elektrische BMW's die in Helvoirt rondrijden. © Peter De Bruijn