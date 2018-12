Vier ‘Gele Hesjes’ demonstreren voor directe democratie in Tilburg

Alp­hen-Chaam gaat voor realisatie fietsallee in 2019

13 december ALPEN - In de gemeente Alphen-Chaam werd al enige tijd gesproken over de wens om een fietsallee aan te leggen: een brede, 11 kilometer lange fietsverbinding, tussen Ulvenhout en het Bels Lijntje in Alphen, het toeristische fietspad over de oorspronkelijke spoorlijn Tilburg-Turnhout. Staatsbosbeheer, de Gemeenten Gilze-Rijen en Alphen-Chaam hebben elkaar nu gevonden in dit plan.