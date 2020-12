Vier keer zoveel tests én binnenkort sneltests op nieuwe Tilburgse testlocatie GGD

De bedrijfshal met acht teststraten is sinds woensdag in gebruik en vervangt die in de Burgemeester Damsstraat. Tilburg is de laatste van vier testlocaties van de GGD Hart voor Brabant die verhuist, na Den Bosch, Uden en Cuijk. Gezamenlijk kunnen op de vier locaties 6.800 tests per dag worden uitgevoerd. Naast de ‘reguliere’ PCR-testen verwacht de GGD rond half december de eerste antigeen sneltesten te kunnen gebruiken. Het resultaat is dan binnen anderhalf uur bekend.