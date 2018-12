Vier medewerkers Avondwinkel verjagen gewapende overvallers: ‘Ze waren niet erg ervaren’

Bedrijfsleider Orhan Köse vertelt een dag later rustig zijn verhaal. Natuurlijk was er even paniek toen de mannen vrijdagnacht rond 02.00 uur binnenvielen. Maar echt bang is hij nooit geweest. ,,Het waren jonge mannen, van 20 of 25 jaar‘’, schat hij in. De één was lang, de ander klein en wat breder. Köse moet een klein beetje grinniken als hij vertelt dat ze bewapend waren met een mes en hamer. ,,Echt ervaren waren ze niet, denk ik.‘’

Toch heeft het incident indruk gemaakt. Ongetwijfeld ook op de twee klanten die nog binnen waren. Het gebeurde rond sluitingstijd, de zaak was misschien nog één minuut open. ,,Ik was mijn jas aan het aandoen, anderen waren aan het schoonmaken, toen ik beneden geschreeuw hoorde‘’, zegt Köse. Eerst dacht hij aan ruzie tussen zijn drie medewerkers. Tot hij hoorde wat er precies werd gezegd: ‘Wegwezen, klootzakken!’.

Masker en pet

De bedrijfsleider herhaalt wat hij tien minuten na de overval ook aan de politie verklaarde. ,,Beneden zag ik een man met een zwart masker op. De ander had een pet. In de paniek kon ik zijn gezicht niet goed zien, maar ik denk dat het buitenlanders waren. Mijn jongens riepen dat ze moesten wegwezen en duwden met een steekwagentje.‘’

Volgens de politie ontstond er een worsteling, maar Köse verzekert dat niemand de overvallers heeft aangeraakt. ,,Het duurde in totaal maar 25 seconden. Toen vluchtten ze alweer weg.'' Van schrik lieten ze het mes achter in de winkel. De klauwhamer namen ze mee.

Alarmknop

In plaats van om 02.00 uur, konden de vier collega's pas om 03.00 uur naar huis. Rond die tijd waren de politie-verhoren opgenomen. Zaterdag heeft bedrijfsleider Köse nog even gebeld met de eigenaar van de zaak. Die belooft dat er een alarmknop komt. De zaak is pas een jaar oud en had nog niet eerder te maken met overvallers.