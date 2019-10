Vier personen aangehouden en villa en vuurwapens afgepakt bij actie Nederlandse en Belgische politie in Poppel

Doek valt voor oudste drogiste­rij van Tilburg

11:03 Di 1 okt: Het is een stoppen zonder tranen, maar natuurlijk: het is jammer dat er weer een familiezaak uit de stad verdwijnt. Eind dit jaar - na ruim een eeuw - stopt de familie De Jongh met de drogisterij aan het Besterdplein. ,,Een praatje, het advies, we gaan het missen.”