Vier Tilburgers opgepakt in groot drugs- en witwasonderzoek van Nederlandse en Belgische politie: miljoenenvilla en juwelen afgepakt

POPPEL/TILBURG - De Nederlandse en Belgische politie hebben vier Tilburgers opgepakt in een groot drugs- en witwasonderzoek. Twee werden in Tilburg opgepakt, de andere twee in het Belgische Poppel.

De vier Tilburgers (drie mannen en een vrouw) zijn in de leeftijd van 37 tot en met 42 jaar. Dinsdagochtend werden er zes huiszoekingen gedaan in Tilburg en Maasdijk en in België waren er twee huiszoekingen in Poppel.

Naast de aanhoudingen werd er volgens de politie nog kapitaal afgepakt van het viertal: een villa in Poppel, drie vuurwapens, een grote bronzen stier, twee schilderijen, juwelen, waardepapieren en vier auto's. Ook werd er apparatuur gevonden en in beslag genomen. ,,Zo delen we criminelen ook een financiële klap uit", vertelt een politiewoordvoerder. ,,De villa is waarschijnlijk met dit geld betaald, dat gaat om twee miljoen euro. Deze mensen gaan we eens goed verhoren.”

Volledig scherm De politie pakte onder andere een auto af © Politie.nl

Volgens de politiewoordvoerder maakt deze actie onderdeel uit van een groot drugs- en witwasonderzoek. Zo werd er in juni een groot drugslab voor de productie van amfetamine en crystal meth opgerold in een verlaten varkensstal in het Belgische Wuustwezel. Daar werden een Belg (62), twee Nederlanders (36 en 40), drie Mexicanen (26, 28 en 54) en een Colombiaan (55) aangehouden. ,,Toen vonden we vier kilo aan crystal meth. Maar dat was zo'n enorme productielijn, daar moet veel meer geproduceerd zijn", stelt de woordvoerder. Ook het oprollen van een drugslab in Driebruggen in Zuid-Holland in 2017 maakt volgens de woordvoerder deel uit van het onderzoek. Daar werden een man uit Tilburg en een Belg aangehouden.