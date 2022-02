Vier zussen Kluitmans gaan in Haaren huizen bouwen: pomp wijkt voor ‘t Hof van Tijne

Deadline Day officieel begonnen in Tilburg: Willem II presen­teert veelzijdi­ge Oosting

Thijs Oosting mag zich officieel speler van Willem II noemen. De Tilburgers nemen de 21-jarige aanvallende middenvelder (die ook in de aanval uit de voeten kan) per direct over van AZ, hij heeft een contract tot medio 2026 ondertekend.

31 januari