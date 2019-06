Vierdaagse Berkel-Enschot was weer 4 dagen

Onder hen is onder andere een Koreaan, weet Van Gils. ,,Hij komt niet uit ons dorp, maar loopt wel bij ons mee. Ik begreep dat hij op die manier kennis wil maken met Nederlandse gebruiken.” Er waren er ook zorgen bij deelnemers: ,,We kregen veel vragen over de eikenprocessierups. Daar kunnen we als organisatie niet veel aan doen, behalve het advies geven lange mouwen te dragen.”

Vrijdag is de slotdag in Berkel-Enschot en daarmee de dag van het defilé. Alle lopers verzamelen op het Wilhelminaplantsoen en lopen in een lange stoet naar het eindpunt op Koningsoord. Voor Van Gils en zijn team een spannend moment. ,,Het defilé niet zozeer, maar we hebben gekozen voor een andere route. Dus we zijn benieuwd hoe dat uitpakt.” Sowieso zal de organisatie voor 2020 met speciale onderdelen moeten komen: het is dan de 50e editie. ,,We denken aan een korte route van 3 kilometer voor de allerkleinsten en 15 of 20 kilometers voor de echte wandelaars. Maar verder dan plannen maken zijn we nog niet gekomen. Eerst deze editie goed afsluiten.”