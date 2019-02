Vierhonderd nachtegaaltjes bij Brabant Luidkeels in Tilburg

,,Kijk rond, luister goed, en laat je betoveren door de muziek.” Zo adviseert koorzangeres Eline uit Dongen, nog helemaal in de ban van de operaworkshop die ze zojuist gevolgd heeft. Het nieuwe evenement Brabant Luidkeels vat ze in één woord samen als “geweldig”, al zou ze er wel uren over kunnen doorpraten. ,,Daar zaten we dan, met tientallen zangers in een zaal, zingend op prachtige Italiaanse pianomuziek”, zo vertelt ze over de les in de Grote Zaal. ,,Samen zingen geeft een magisch gevoel. Of je er nou goed of slecht in bent, dat maakt niet uit. Zolang je er samen maar plezier in hebt.”