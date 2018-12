Viering hoogste punt en start laatste fase Hoge Hoek in Berkel-Enschot

Marcel Horvers, directeur bij Novaform. ,,In 2012, in crisistijd, zijn we begonnen met deze wijk. Nu, zes jaar later, gaan we beginnen aan de laatste van de 230 woningen.”Om dit te vieren, werden toekomstige bewoners uitgenodigd voor een kerstborrel op de bouw. Nicole en Raymond Frencken zijn er met hun kinderen Floor en Timo. Ze gaan kijken in een huis dat qua indeling min of meer hetzelfde is als hun toekomstige woning. Raymond: ,,We wonen nu in Tilburg, maar hebben veel zin om hier te gaan wonen. Het dorpse karakter spreekt ons aan.”

Zijn vrouw vult aan: ,,We hopen volgend jaar kerst te vieren in onze woning. Samen met onze buren!” Dat zijn Cariëlle en Julien van Waterschoot. In de Tilburgse wijk Koolhoven waren ze buren en dat klikte zo goed, dat ze samen naar Berkel-Enschot verhuizen. Samen met hun vier kinderen komen ze straks in dezelfde straat te wonen. JUlien: ,,Wij kenden het plan en overwogen te verhuizen, maar uiteindelijk toch niet. Totdat tijdens een borrel met de buren verhuizen ter sprake kwam en wij over dit bouwplan vertelden. Ze waren meteen enthousiast.” Nicole valt hem bij: ,,Ik heb wel eens geroepen, als we verhuizen, verhuizen we allemaal!” De band met de buren is er ook bij Paul en Sylvia Snackers uit Gilze-Rijen. Zij kijken rond in het huis van hun buren: ,,even gluren bij de buren.” Hun huizen worden hopelijk snel opgeleverd, maar heel duidelijk is de bouwer er vandaag ook niet over. ,,Jammer, want we hebben er zin in!”