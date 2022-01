Vijf aanhoudingen voor ‘heftige’ mishandeling Dongen: minderjarig slachtoffer werd opgewacht en in elkaar geslagen

Lokaal Tilburg: pak regie over busvervoer in regio Hart van Brabant terug

TILBURG - De zeggenschap over het busvervoer in de regio Hart van Brabant moet weer bij de gemeenten komen te liggen in plaats van bij de provincie. Dat bepleit de fractie Lokaal Tilburg in een initiatiefvoorstel. De partij denkt dat Tilburg zelf voor een betere bereikbaarheid van binnenstad, dorpen en wijken kan zorgen.

28 januari