Vijf gewonden bij ongeluk Burgemeester Letschertweg in Tilburg, traumahelikopter landt

Wethouder Franssen ziet geen rol in patstel­ling rond zonnepark Riel

22 juli GOIRLE/RIEL - De gemeente Goirle is in principe geen partij in het plan voor een zonnepark bij de waterzuivering in Riel. Ook nu de tegenstellingen tussen initiatiefnemers en omwonenden op scherp staan, ziet wethouder Liselotte Franssen geen rol weggelegd voor de gemeente. ,,Wij verpachten alleen een stukje grond.”