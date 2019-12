Berekenen is wat anders dan meten, vinden de bewoners bij geluidswal in Goirle

20:30 GOIRLE - Overlast berekenen is niet hetzelfde als het meten van geluid. Daarom wordt nu om ‘elk spoor van twijfel weg te nemen’ in een aantal woningen aan de A58 in Goirle gemeten hoeveel geluid de snelweg produceert.