Vijf jaar celstraf na gewelddadige beroving van 70-jarige Tilburger

400.000 euro

Zwaar lichamelijk letsel

De rechtbank was van oordeel dat er geen sprake was van zwaar lichamelijk letsel. Maar op basis van nieuwe informatie vindt het hof dat dit wel het geval is. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken jukbeen, een gebroken kaak en een ribfractuur op. Het hof komt daarom ook tot een hogere straf dan de rechtbank.

D. (45) liep via een dna-spoor tegen de lamp toen hij enkele maanden na de beroving in Tilburg in de Eindhovense Medoclaan betrokken was bij een vuurgevecht bij een huis dat werd gehuurd door D. Net toen zijn Helmondse Satudarah-vriend Michel G. op bezoek was, stond een groep No Surrender-leden aan de poort. Het liep uit op een vuurgevecht.