Vijf jongens beroven Tommie (19) vlakbij zijn huis in Tilburg: ‘Ik gaf alles, anders had ik een mes tussen mijn ribben’

De 19-jarige Tilburger zag fietsend rond 23.00 uur de jongens op de hoek van de Pastoriestraat staan. Maar omdat hij oortjes in had, hoorde hij hen in eerste instantie niet naar hem roepen. Pas op het moment dat hij vlakbij was, stapte iemand voor zijn fiets. Hij vroeg hoe laat het was, waarop Tommie zijn telefoon pakte.