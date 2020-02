VIJF presenteert debuutalbum ‘Saffier’ bij Hilvaria Studio's

OUD-PROFS Stoere voorstop­per van Willem II werd plotsklaps mantelzor­ger

12:00 Hoe is het eigenlijk met Fernando Derveld? De stoere verdediger van weleer beleefde zijn doorbraak bij Willem II en speelde later ook nog in Engeland en Denemarken. Inmiddels heeft hij op 43-jarige leeftijd weinig meer op met het profvoetbal, maar zijn tijd in Tilburg zal hij nooit vergeten.