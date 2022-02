Vijf uittips voor stille genieters en drukke doeners: hier kun je binnenkort naartoe

Vrouwelijk model als levend canvas

De van oorsprong Belgische kunstfotograaf Eric Ceccarini vroeg 100 kunstenaars, afkomstig van over de hele wereld, om een vrouwelijke model als levend canvas te beschilderen. Het levert een bont palet aan uiterst kleurrijke en sprekende beelden op, gevangen onder de titel The Painters Project. Ceccarini is zondag 20 februari zelf aanwezig bij de opening van de expositie in Oisterwijk.

20/2 t/m 3/4 galleryvandun.com / thepaintersproject.com

Thomas Borggrefe

Over vergeten, muziek, en gelukkig zijn

Helderman van Thomas Borggrefe - theatermaker en parttime geestelijk verzorger - gaat over vergeten, gelukkig zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Het proces laat een mens zien in al zijn kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: wanneer is leven met de ziekte dementie niet meer leefbaar?Na de voorstelling gaat Borggrefe in gesprek met het publiek.

24/2 delievekamp.nl

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Toon Hermans overleed. Met een keur aan zangers brengt het Metropole Orkest zijn mooiste en ontroerendste liedjes.

Toon, op de tonen van het Metropole Orkest

Het Metropole Orkest, een van de beste pop- en jazzorkesten ter wereld, speelt de mooiste liedjes van Toon Hermans. De man die excelleerde in ‘van niets iets’ maken, en de onemanshow introduceerde in Nederland. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Toon Hermans overleed. Met een keur aan zangers brengt het Metropole Orkest zijn mooiste en ontroerendste liedjes.

19/2 schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Een internationale tribute band speelt in 013 Tilburg nummers van Neil Diamond.

Laat de lente maar komen met Sweet Caroline

Poppodium 013 in Tilburg mag weer! Het luidt de lente in met hits als Forever In Blue Jeans, America, Love On The Rocks en - natuurlijk - Sweet Caroline. Allemaal nummers van de Amerikaanse singer-songwriter Neil Diamond, geroemd om zijn diepe stem en tijdloze songs, die gespeeld worden door een internationale tribute band.

3/3 013.nl

Ernst Jansz ging na het succes van Doe Maar solo verder.

Doe maar Ernst Jansz solo

Doe Maar-icoon Ernst Jansz ging na het daverende succes van de band solo. In zijn muziek is hij een rasechte verhalenverteller en ook de protestsong schuwt hij niet. Voor de voorstelling Ernst Jansz in concert verzamelde hij zijn mooiste liedjes én een aantal van zijn briljante Bob Dylan-vertalingen waarvoor hij een Edison-nominatie ontving.

19/2 theateraandeparade.nl/perron-3.nl