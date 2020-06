Vijftien culturele clubs in Tilburg dreigen kopje onder te gaan. ‘Dit is kapitaalvernietiging’

TILBURG - Vijftien Tilburgse culturele organisaties lopen subsidie van provincie en gemeente mis. Het geld is op. Of ze dit overleven, is de vraag. Enkele raadsfracties willen alsnog hulp bieden.

Het Brabantse cultuurgeld gaat vooral naar de grote instellingen, dat gaat ten koste van de kleintjes in de steden. Tilburgse culturele instellingen als literair festival Tilt, kamerorkest Kamerate Zuid, openluchtexpositie Lustwarande en dansgezelschap Corpo Máquina hopen op steun van de gemeente Tilburg om te voorkomen dat ze omvallen. Vijftien gezelschappen en organisaties uit de stad verkeren in zwaar weer omdat ze bij de verdeling van provinciale subsidies buiten de boot vallen.

Grote Brabantse steden

Voor het eerst zijn cultuursubsidie van de provincie en de vijf grote Brabantse steden aan elkaar gekoppeld. Tilburgse instellingen als Circusfestival Circolo, Het Zuidelijk Toneel, Textielmuseum, jeugdtheater Huis of Nouws, muziekpodium De Link, festival Roadburn en bioscoop Cinecitta kunnen rekenen op subsidie van zowel provincie als Tilburg.

Tien Tilburgse instellingen kregen weliswaar een positief advies maar vallen bij de provincie toch over de rand. Het geld is op en het huidige bestuur van de provincie wil cultuursubsidies afbouwen. Tilburg heeft vier van de gedupeerden alsnog een bijdrage toegezegd. Dat zijn jeugdtheaterfestival Spruit, componistenduo Strijbos & Van Rijswijk, expositieruimte Park en Kunstpodium T. Daarmee is het gemeentelijk potje leeg.

Volledig scherm Guilherme Miotto Corpo Maquina © PR

Buiten de boot

De overige zes instellingen met een positieve waardering vallen buiten de boot, hun voortbestaan is onzeker. ,,Dit is kapitaalvernietiging", aldus Frank Adams, dirigent van van Kamerate Zuid. ,,Als huisgezelschap van Theaters Tilburg hebben we mooie producties gemaakt voor een breed publiek. Wij deden tournees met Andre Kuipers, Gerard van Maasakkers, Memphis Maniacs. Zowel provincie, als gemeente hebben daar in geïnvesteerd.” Hij vraagt de Tilburgse raad alsnog geld vrij te maken voor de zes gezelschappen die positief zijn geadviseerd. Literair Festival Tilt krijgt morele steun van bekende schrijvers. Meer dan 150 auteurs, onder wie Arnon Grunberg, Connie Palmen, Herman Brusselmans en Guus Kuijer ondertekenden een brandbrief.

‘We weten ons geen raad’

Nog eens negen Tilburgse culturele organisaties kregen geen positief advies van de provincie, daaronder ook instellingen die nooit eerder bij de provincie aanklopten maar voorheen wel konden rekenen op steun van de gemeente, zoals De Souvenir. Deze organisatie tekent al elk vele decennia voor klassieke kamermuziekconcerten met wereldtoppers in de Concertzaal. ,,De gemeente adviseerde ons om bij de provincie subsidie aan te vragen", zegt voorman Frans de Bruijn. ,,Nu krijgen we niets van provincie én niets van de gemeente. We weten ons geen raad.”

Volledig scherm TILBURG Concertzaal Frans de Bruijn is de man achter De Souvenir kamermuziekconcerten in de Concertzaal © Beeld Werkt

Tomeloze inzet vrijwilligers

Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg, maakt zich in een brief aan de raad sterk voor Kamerata Zuid en De Souvenir. ,,De adviescommisie van de provincie vindt dat de internationale musici die bij De Souvenir in Tilburg spelen soms ook op Randstedelijke podia te vinden zijn. Maar dat is juist de verdienste van de tomeloze inzet van de vrijwilligers van de stichting, zonder hun inzet zouden die grote namen aan Tilburg voorbij gaan.” Hij wil dat de gemeente zich inspant om de concertreeks voor de stad te behouden.

Ook de Tilburgse componist Maarten Hartveldt spreekt steun uit voor De Souvenir. Hij is verbijsterd over wat hij een kaalslag noemt. ,,Ik heb het advies met verbazing gelezen. In de adviescommissie zit één persoon met een muzikale achtergrond, uit de Randstad. Die weet absoluut niet wat hier speelt.”

Ontzettend zuur