Vijftien huizen, theetuin en kas bij boerderij Abcovenseweg Goirle

Rechter vindt versturen van 12.000 whatsap­pjes door Tilburger geen stalking

1 juli TILBURG - Een 53-jarige Tilburger is vrijgesproken van langdurige stalking van zijn ex-vriendin. De vrouw deponeerde bij de politie naast haar aangifte 300 pagina's met grof geschat 12.000 whatsappjes. Maar de rechtbank in Breda oordeelt dat zijzelf ook een substantieel aandeel heeft gehad in het voortduren van de berichtenstroom.