Vijftig uur lang de zware tijd wegdansen ‘Als we winnen, is er geld voor een nieuwe dansschool’

Niet de hoofdprijs, maar wel Europees goud voor dorpscoöpe­ra­tie Esbeek

12 oktober ESBEEK - De dorpscoöperatie Esbeek heeft een gouden onderscheiding gekregen in de strijd om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. De hoofdprijs is voor Hofheimer Land in het Duitse Beieren. Dat is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten.