Vijftig woningen extra in bouwplan Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Door het aanhaken van projectontwikkelaar Roozen van Hoppe in de plannen voor woningbouw in Berkel-Enschot worden er geen 100, maar 150 woningen gebouwd.

In het plangebied Overhoek-Enschotsebaan, gelegen tussen de Enschotsebaan en Bosscheweg, waren al plannen voor woningbouw door Van Wijnen en Van de Ven. Omdat Roozen van Hoppe nu de naastgelegen terreinen van De Kroon heeft aangekocht, komen worden er meer woningen gebouwd dan in de oorspronkelijke plannen.

Volledig scherm Sfeerbeeld van het laatste deel van plangebied Overhoek Enschotsebaan in Berkel-Enschot (copyright Roozen van Hoppe) © Rudolf Robben

,,Gedrieën bouwen we 149 woningen, waarbij de verdeling zo'n beetje elk vijftig huizen is'', vertelt Raymond Passier namens Roozen van Hoppe. ,,De plannen van Van Wijnen en Van de Ven bestaan al langer, maar door de crisis en problematiek rond de hoogspanningsleidingen die over het gebied lopen, liep het plan vertraging op. Nu wij aanhaken in de plannen, heeft de gemeente verzocht zo veel mogelijk samen te werken en plannen te maken. Dat is voor ons makkelijker als het gaat om de onderzoeken die we uit moeten laten voeren, maar het scheelt de gemeente ook veel werk qua vergunningverlening. Het is nu één plan in plaats van allemaal deelplannen.''

In de plannen van de twee anderen is niet veel veranderd, meent Passier. ,,Die lagen er al langer en zijn hoogstens wat aangepast door regelgeving of inzichten.''

De Kroon

De bouwplannen op het gebied van voormalig loonbedrijf De Kroon zijn wel nieuw. ,,Al in 2002 werd het gebied aangemerkt voor woningbouw, maar omdat wij nu het terrein verworven hebben, kunnen we het ook echt ontwikkelen.''

Roozen van Hoppe gaat er 49 woningen bouwen. ,,Dat zijn rijtjeshuizen, maar ook tweekappers en enkele vrijstaande woningen'' licht Passier de plannen toe.

Het complete plan presenteren de drie ontwikkelaars woensdag in de Caeciliaschool. Geïnteresseerden zijn welkom om meer te horen, aldus Passier ,,We beginnen met een presentatie van de plannen in algemene zin en vervolgens kunnen mensen vragen stellen op het gebied van woningbouw en openbaar groen.''