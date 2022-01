Vijftigduizend gehaktballen en een kleine geschiedenis van culinair Tilburg: mensen komen nog steeds bij Guido (77) eten

,,Ik vind het fijn, die heb ik altijd op, want dan wordt het haar niet zo vet.” Maar ja, de nieuwe lichting wil er niet aan: zo’n authentiek koksmuts op het hoofd. Guido Jacobs is met zijn 77 jaar eigenlijk allang gepensioneerd, maar hij kan het horecaleven niet missen. Deze ochtend staat ‘ie weer in de keuken van De Burgerij zijn befaamde ballen te draaien.



Honderd per week, vijftig weken per jaar, al tien jaar op een rij. ,,Vijftigduizend inmiddels, al zijn het er misschien meer of minder”, lacht ‘ie. ,,Geen geheim recept hoor. Sjalotjes zitten er in, gele, groen en rode paprika. Allemaal dingen die je eigenlijk nooit in een gehaktbal vindt.”



Ze komen er van heinde en verre voor. Nog voor de horecazaak open is, zijn er al drie verkocht. De studenten tegenover het pand die ‘er wild op gaan’, net zo goed mensen die er twaalf tegelijk in laten sealen voor thuis.