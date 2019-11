Villa Mariënhof: wat mogen eventuele kopers nu wel en niet met gewild Tilburgs rijksmonument

Klassieke schoonheid, vergane glorie? Jarenlang leek Staatsbosbeheer villa Mariënhof aan de Bredaseweg 387 in Tilburg aan de straatstenen niet kwijt te raken. Potentiële kopers mochten ernaar kijken, maar aankomen nauwelijks. Ze zouden de grond niet eens in eigendom krijgen.

Maar na een open dag in mei dit jaar dingen belangstellenden alsnog naar de hand van de winkeldochter, zo bleek woensdag bij de Omgevingscommissie. Bij de gemeente hebben zich zeker vier belangstellenden gemeld voor landgoed en villa, waaronder René van den Berg (eigenaar ook van Midi) en Kragt Vastgoed (onder meer: pakhuis Broekhovenseweg). Aanleiding voor die interesse: met deze eeuwling mag inmiddels meer dan alleen erin wonen.

Woningen aan de achterzijde van de tuin

Maar wat dan precies? Burgemeester en Wethouders willen van de Omgevingscommissie vast richtinggevoel voor een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan. De kolossale , door Leonard Springer ontworpen tuin - met theehuisje aan de Bredaseweg - is onderdeel van het Rijksmonument; ook het interieur is nog vrijwel in oude staat, zo legde beleidsmedewerker Joost op ‘t Hoog uit. ,,Prachtig, maar je maakt er niet veel kopers warm mee.”

Hoge kosten

Naast de aankoop - vraagprijs 1,6 miljoen euro - stuit je direct op hoge kosten: toekomstbestendig verduurzamen, hoge onderhoudslast van het groen. Om daaraan tegemoet te komen wil de gemeente nu wél meedenken, ook over aanvullende nieuwbouw achter op het landgoed aan de Kasteel Doorwerthstraat. Eerste plannen lopen uiteen: bed&breakfast, zorghotel of appartementen in de villa. Nieuwbouw-opties variëren van twee appartementenblokken van driehoog tot verspreide bungalows in het groen.

Aanbouw uit den boze, geen huizen met tuintjes

De Monumentencommissie was in elk geval helder. Ze ziet graag dat de villa zoveel mogelijk in oude staat behouden blijft, gruwt bij het idee om er zes appartementen in te proppen of vleugeltjes aan te bouwen. Nieuwbouw dient ‘te gast’ te zijn, bijproduct om behoud van villa en tuin mogelijk te maken. Gestapeld bouwen is er dus niet bij. Ook huizen met tuintjes zijn uit den boze, ze dienen solitair in de tuin te liggen. En het is een pré als de tuin aan de ‘achterzijde’ - nu afgesloten met een hek - publiek toegankelijk zou worden. De commissie zou de relatie met het ooit afgesneden parkje aan de overzijde van de Kasteel Doorwerthstraat graag ‘gerepareerd zien’.