Villa Mariënhof wordt in ere hersteld, buurt reageert opgelucht

De koper is een particulier die anoniem wil blijven en wil er niet veel meer over kwijt dan ‘dat de villa en de tuin in ere worden hersteld’. Het is geen koop om het vervolgens weer door te verkopen, ‘het zal nog lang in de familie blijven’.



Dat het gekocht is door de particulier valt bij omwonenden in de smaak. ,,We zijn er heel blij mee”, zegt Robèrt Verheijden namens de buurtbewoners. ,,Het is iemand die het monument respecteert en de oude woonfunctie herstelt.” Het belangrijkste voor de omwonenden is dat de aanblik hetzelfde blijft.