Villa's in plaats van varkens in Berkel-Enschot

Op de gronden van Henk van Kasteren (57) en zijn vader Leo (84), gelegen tussen de Durendaelweg en Heikantsebaan, realiseert Henk samen met zijn vader en neef Jos 23 kavels om villa's op te bouwen. Neef Jos (63) participeert in dit plan. Het initiatief is nog betrekkelijk nieuw, maar begin volgend jaar moet na eerst strijd en nu in samenwerking met de gemeente de schop echt de grond in gaan als de nu nog aanwezige, lege varkensstallen gesloopt zijn.

Twintig jaar op slot

Het verhaal begint in 1999. Dan past de gemeente Tilburg de regels aan rond het gebied De Heikant in Berkel-Enschot, waar de twee hun varkenshouderij hebben. ,,Kort gezegd betekende het dat we ons bedrijf mochten houden, maar niet mochten uitbreiden. Als we zouden willen verkopen, moesten we het eerst aan de gemeente aanbieden", schetst Jos van Kasteren.

Quote Er zou een schadeloos­stel­ling komen. Maar die kwam niet. Sterker nog, steeds minder leek mogelijk, welk plan we ook indienden.’ Henk van Kasteren

Henk: ,,Maar in de loop der jaren werden de regels voor het houden van varkens strenger. Maar onze bedrijven waren niet groot genoeg om de investeringen die we moesten doen terug te verdienen. Uitbreiden mocht niet. Zo hebben ze onze bedrijven twintig jaar op slot gedraaid." Zorgen hoefden ze zich niet te maken, zo werd hen steeds verteld. ,,Er zou een schadeloosstelling komen. Maar die kwam niet. Sterker nog, steeds minder leek mogelijk, welk plan we ook indienden.’'

De eerder gedane toezeggingen gingen zelfs van tafel en pas in 2014 kreeg het huidige plan vorm. ,,We moesten ons eigen uitkoopbedrag terugverdienen. Oftewel, de gemeente stond woningbouw toe om dat geld voor onszelf te verdienen. De omschakeling van varkens naar villa's leverde namelijk ook een flinke milieuwinst op'', zegt Jos. En dat klinkt eenvoudig, maar varkenshouder zijn, is toch net wat anders dan projectontwikkelaar. ,,Dat is vlug gezegd, maar niet zo makkelijk gedaan", stelt Jos.

Quote We moeten alles zelf doen. De gemeente mag ons niet helpen. Dat zou namelijk staats­steun zijn en dat mag in een dergelijke construc­tie niet. Jos van Kasteren

,,We moeten alles zelf doen. De gemeente mag ons niet helpen. Dat zou namelijk staatssteun zijn en dat mag in een dergelijke constructie niet." Dus ging er een nieuwe wereld open voor de voormalig varkenshouders; onderzoek doen naar het aanleggen van wegen, stedenbouwkundig onderzoek en inrichting van openbaar gebied.

Luisteren

,,Gelukkig hebben we een aantal adviseurs om ons heen die daarbij helpen. Maar dan nog: ik heb altijd mijn eigen bedrijf gerund, maar nu is het beter naar anderen te luisteren", zegt Jos met een lach. ,,We moeten dat allemaal voorfinancieren vanuit een bedrijf dat eigenlijk al twintig jaar min of meer stilligt. En de opbrengsten moeten we ook nog maar afwachten. En dat vergeten veel mensen", zegt Henk. ,,En dan hebben we het inmiddels over een kostenpost van zes nullen", weet Jos van Kasteren.

Plezier

Maar nu de kogel door de kerk lijkt en de kavels in de verkoop staan, heeft vooral Jos er plezier in. ,,Ik zie het plan groeien en dat is mooi. Het leuke begint nu." Sterker nog, hij heeft de smaak te pakken: ,,Het is eigenlijk jammer dat alle kennis die ik opdoe straks verloren gaat. Misschien ga ik hierna nog wel een soortgelijk project doen." Wat Henk gaat doen, weet hij nog niet: ,,Eerst dit maar eens tot een goed einde brengen."