Viola krijgt groen licht voor nieuw clubgebouw

De Alphense voetbalclub is al ruim twee jaar in gesprek met de gemeente over haar accommodatie. De kleedkamers (eigendom van de gemeente) aan het Speelveld in Alphen zijn aan vervanging toe. Viola-voorzitter Hans Caron: ,,De gemeente dacht aan een los kleedgebouw tegen de sporthal, maar dat wilden wij niet. Bouwen op de huidige locatie is een groot risico. Hiernaast is een paar jaar geleden een Merovingisch grafveld ontdekt. Grote kans dat dit grafveld zich uitstrekt tot onder onze gebouwen. Dat brengt vertraging in de bouw en grote onderzoekskosten met zich mee. Die zouden voor onze rekening komen.”