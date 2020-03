Virtual reality-specialist opent zaak onder het Pieter Vreedeplein: Vr Lasergamen én VR Arena

Oisterwijk zet licht op groen voor azc: geen uitslui­ting van ‘kansarme vreemdelin­gen’

5 maart OISTERWIJK - De gemeenteraad van Oisterwijk stemt in met een nieuwe periode voor het asielzoekerscentrum, dat al 30 jaar thuis is aan de Scheibaan. Algemeen Belang en VVD stonden donderdagavond alleen in hun eis om ‘kansarme vreemdelingen’ van opvang in Oisterwijk uit te sluiten.