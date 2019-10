Vis van Pieter Smit weg uit dorpshart van Oisterwijk, toekomst aan Sil Vis en Vega

ARCHIEF Markante Oisterwij­ker Koos Kluytmans op 85-jarige leeftijd overleden

10:14 OISTERWIJK - Op 85-jarige leeftijd is de markante Oisterwijker Koos Kluytmans overleden. De ondernemer is vooral bekend door de reclameslogan van zijn meubelzaak: ‘Ik Koos Kluytmans’. Hij stuntte jaarlijks ook met opruimingen, waarvoor klanten in een tentje voor de deur bivakkeerden om als eerste aan de beurt te zijn.