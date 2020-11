Visser vindt dode in water aan de Parallelweg in Oirschot.

Zelf oppikken of thuisbe­zorgd: Maal5 duikt met gezonde maaltijden op in Tilburg

22 november TILBURG - Gezonde, verse gerechten voor minder dan een tientje die je zelf in de oven zet. Je haalt ze op bij een ‘pick-up point’ in Tilburg of ze worden thuis afgeleverd. Met dat concept duikt er een nieuwe maaltijdenleverancier in de stad op.