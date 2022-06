Vissersboot gelanceerd op de A58 bij Tilburg na aanrijding, weg dicht

TILBURG - Bij een aanrijding op de A58 tussen Tilburg en Gilze is een vissersboot die achter een auto hing, gelanceerd over de weg. Door de aanrijding is de weg richting Breda tussen Reeshof en Tilburg dicht. Volgens de ANWB wordt het verkeer via de af- en toerit geleid. Hoe lang de weg dicht blijft, is niet bekend.