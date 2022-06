Vissersboot gelanceerd op de A58 bij Tilburg na aanrijding

De automobilist, een Duitse sportvisser, was met zijn auto en een boottrailer onderweg naar Hollands Diep om samen met een vriend te gaan vissen op snoek en baars. Rond 05.30 uur ging het mis toen hij van achter werd aangereden door een andere auto. De klap was zo hard dat de vissersboot werd gelanceerd over de weg en in de berm tot stilstand kwam.