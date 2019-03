Vittorio opent eigen pleintje aan de Piushaven: ‘Een cadeautje van een vluchteling aan de stad’

Waarom een vaste plek zo belangrijk voor hem is? Welnu, Vittorio raakte meer dan een kwart eeuw geleden al eens ontworteld. In geboorteland Iran verzamelde hij foto’s en documenten van massagraven en executies. Om aan de wereld te laten zien met wat voor regime ze in Iran te maken hadden. Na de arrestatie van een vriend, van wie ze nooit meer iets vernamen, vluchtte de groep. Via een mensensmokkelaar kwam Vittorio op oudejaarsnacht 1991 in Nederland terecht.



Detail, maar om de één of andere reden wel mooi: Vittorio Desikan is niet zijn echte naam. Hij nam een schuilnaam aan om niet te worden herkend door de geheime diensten. Omdat ‘ie gek is op Italiaanse cinema koos hij officieel de naam van de regisseur Vittorio De Sica. Maar precies dezelfde naam mocht niet van de gemeente dus veranderde hij De Sica in Desikan.