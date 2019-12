Vittorio’s kerstdiner voor eenzame mensen in Tilburg: ‘Anders had ik met bord op schoot weer het kerstcircus zitten kijken’

Kledingcon­tai­ner gaat in vlammen op in Tilburg, knallen gehoord vlak voor brand

25 december TILBURG - Een container vol met ingezamelde kleding is woensdagavond in brand gevlogen op de Renkumlaan in Tilburg. Volgens getuigen zijn er meerdere vuurwerk knallen gehoord rond 22.00 uur voorafgaand aan de brand.