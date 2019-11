Vittorio wás een eenzame vluchteling, nu helpt hij 150 Tilburgers aan (luxe) kerstdiner: ‘Ik weet hoe het voelt’

Het eerste kerstdiner begon klein bij Monopole met rijst en soep, maar is nu in een stroomversnelling geschoten. ,,De hulp stroomt binnen.” Hij glundert: ,,Dit jaar eten de gasten zelfs kalkoen.” De gasten zijn bezoekers van bijvoorbeeld Contour De Twern of daklozenopvang Traverse. Zelfs restaurant EVE doet mee. ,,Eigenlijk zou de zaak dicht zijn, maar dat voelde niet goed”, zegt Ronald van den Ende van EVE. Daarbij: tegen Vittorio kun je niet zonder een bezwaard gemoed ‘nee’ zeggen. De gunfactor? Van den Ende lacht: ,,Zeker.”

Diepe glimlach

In Vittorio bubbelt een aanstekelijke mix van enthousiasme en vriendelijkheid. Voor een gesprek met de krant is de ijsverkoper naar EVE gekomen. Een paar minuten later is de eenzame oma van de schoonmaakster van EVE al uitgenodigd voor het kerstdiner, terwijl de schoonmaakster zelf met een diepe glimlach rondloopt.

Het kleeft aan hem: het gemak waarmee hij mensen voor zich wint. Je zou ook kunnen zeggen dat Vittorio iets te succesvol aan het worden is. Tientallen vrijwilligers die over elkaar heen buitelen om mee te helpen - na de veertigste aanmelding, moest er een wachtlijst komen - duizenden euro's die worden gedoneerd. Inmiddels heeft hij geen ander leven dan het kerstdiner-leven meer over. ,,Met 24 uur in een dag, kom ik eigenlijk net een uur tekort.” Hij heeft het er zo druk mee dat Nienke van der Valk - kleindochter van de welbekende familie - zich heeft opgeworpen als personal assistant. Na een toevallige ontmoeting. ,,Om het te streamlinen. Vittorio krijgt alleen al via Facebook meer dan zestig berichtjes per dag, die hij allemaal persoonlijk wil beantwoorden. ”

De hoeveelheid eenzamen

Via een mensensmokkelaar kwam Vittorio in 1991 in Amsterdam terecht. Zijn eerste kennismaking in Nederland was er eentje met zwervers rond een ton met vuur. De jaren erna waren in eenzaamheid gedompeld, tot hij zijn plek in Tilburg vond. ,,Net als met honger weet je pas echt wat het is, als je het hebt meegemaakt.”