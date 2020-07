Vlag kan uit bij The Inside in Oisterwijk: buurt delft onderspit bij de Raad van State

Alwin Houwing reageert tevreden op het nieuws: ,,We hebben altijd gezegd dat we ons netjes aan de regels en wetten hebben gehouden. Dat is nu bekrachtigd."

Han Koopmans, woordvoerder van de buurt, verwoordde tijdens de Raad van State-zitting in Den Haag als volgt de zorgen in de buurt: ,,Na de feesten lopen ze over onze auto’s, of ze plassen er tegenaan, ze gooien eieren tegen de ruiten en plassen in tuinen. De gemeente doet daar helemaal niets aan. We hebben nog meer aan de verkeersregelaars en stewards van The Inside, dan de politie, of toezichthouders.”