Vlag uit bij campings, voorseizoen ‘gewoon’ van start: al is het met een mondkapje op de toiletten

HELDENKETTING Metalband­ma­ma en sociale pannenkoe­ken­bak­ker Joys is altijd met mensen in de weer

9 maart TILBURG - Van de Onofficiële Nachtburgemeester tot De Vliegensvlugge Vakkenvuller en van De Groene Grootheid tot De Koppige Kunstenaar. Het Zuidelijk Toneel ging op zoek naar helden in Tilburg. Zo is de Heldenketting ontstaan, een portrettenestafette van vijftig niet-alledaagse helden. Lokale kunstenaar Atilla Yuksel vereeuwigde ze stuk voor stuk in een kunstwerk. Vandaag deel 3: Joys van Lieshout