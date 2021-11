Vlakbij de Action kun je in Oisterwijk terecht voor kaviaar en truffels: Gustatory opent de deuren

Tilburger liegt over verkrachte vrouw die hij ‘nooit gezien zou hebben’

BREDA\TILBURG – Het werd even stil in de rechtszaal. De woorden hakten er dan ook in. ,,Ik moest naar buiten komen van je en we gingen naar een parkje. We zaten op een bankje te praten en ik moest drinken van je. Ik wilde dat niet niet. Je trok me mee naar de bosjes en sloeg en bedreigde me. Je zei dat ik als hoer geld voor je moest verdienen. Ik kon niet winnen van jouw kracht.” Daarna zou de 26-jarige Tilburger Ylsony van A. haar hebben verkracht.

25 november