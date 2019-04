Vlaming Jan Leyers wint Tilburgse E. du Perronprijs

Reactie op Brexit: SEA Foundation Tilburg betrokken bij samenwer­king met Schotse kunste­naars

15:30 TILBURG - Kunstinitiatief SEA Foundation uit Tilburg is partner in een nieuw Europees project dat artistieke uitwisselingen binnen EU-landen gaat stimuleren. Het project speelt daarmee in op de naderende Brexit. Acht organisatie uit acht Europese landen zijn bij de uitwisseling betrokken. Deze samenwerking is gebaseerd op de overtuiging dat het voor kunstenaars essentieel is om internationaal te werken.