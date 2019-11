Vlammenwerpers liggen klaar voor de Warandeloop

Normaal gesproken zet Joeri Coolen zijn materieel in bij festivals, overal in Zuid-Nederland. ,,Voor de eindshow. Maar hier draaien we het om, we hebben een startshow.” ‘Hier’ is de Oude Warande in Tilburg, waar vanavond de Warandeloop van start gaat. Zevenhonderd deelnemers rennen een stukje door het bos en slaan dan af naar het terrein van Tilburg University.